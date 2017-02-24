陸研究：近200種中藥 對中風有療效

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新華社報導，中國大陸科學家從近8000種中草藥中，發現大量的天然抗中風化合物。其中近200種中藥植物被證實，可用作中風治療與恢復的常用藥。

報導指出，這近200種中藥植物中，使用頻率最高、效果最好的幾種中草藥，包括川芎、當歸、紅花、赤芍、黃?、丹參、桃仁、大黃、菖蒲等。

報導說，這項研究成果的論文，日前已發表在國際期刊「科學報告」上。

這篇論文的第一作者、中國大陸中科院昆明動物研究所博士代紹興表示，中風是發病前無明顯症狀的突發性綜合疾病。目前西醫治療主要集中在中風後期的恢復階段，對於中風前期和發生階段的急性干預藥物非常少。

他表示，中科院科學家從中國傳統中草藥植物入手，透過篩選中醫臨床抗中風治療的中藥藥方，結合大陸國內外多個數據庫訊息，研究近8000種中草藥，並從3萬438個小分子化合物中，獲得了2355個候選抗中風化合物。

代紹興說，經過研究證明，中藥在治療中風不同階段都有效果，部份藥種具有良好的腸吸收和血腦屏障通透性等特性。1060224

(中央社)