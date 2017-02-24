柯文哲：空屋多 淡海輕軌會虧到不醒人事

台北市長柯文哲今天說，「很多公共運輸、建設沒想到台灣人口變化問題」，像是「淡海輕軌附近空屋率超過一半，淡海輕軌會虧到不醒人事」，要捷運是迷思，幹線公車就可解決。

柯文哲上午出席「交通會報106年第2次會議」，會中聽完交通局報告「週五綠運輸推動計畫」後，做以上表示。

柯文哲表示，台北市公共運輸基本結構不錯，只是要思考如何發揮到極效，像重整公車路網，以前的優先順序是「捷運、公車、Youbike、步行」，現在要改變概念，就是「捷運加幹線公車，再來是接駁公車」，且接駁公車和Youbike是同一程度。

柯文哲說，各地對捷運都有迷思，像是基隆、汐止都要捷運，他認為「只要幹線公車就好，捷運是個迷思」，像社子島也是先開公車專用道，若當地運量足夠，就可更改成軌道，公車專用道效果也是一樣。

柯文哲表示，有資料數據預估，台北市未來人口也許不會減少，且預計未來20、30年人口都持續在260萬人，可能還會掉一些，而台灣人口未來也可能會逐漸減少，「很多公共運輸、建設都沒想到台灣人口變化問題」。

柯文哲說，像淡海輕軌附近住屋率不到50%，「台灣人口要減少，蓋那麼多房子要幹嘛」，像林口選手村不使用後，要找1萬人去住也是問題。

柯文哲提到，日前試乘機場捷運，發現捷運周邊房子蓋那麼多，「這些房子誰要住，1個人之後會有3間房，但有沒有3個身體，跟買衣服一樣，身體只有1個，買那麼多衣服幹嘛」，現在買房子是自殘。

柯文哲表示，預估台北人口不會減少，台灣其他地方會空掉，台北只會越來越都市化，所以要思考捷運路網，不要以為人口會無限成長，台北因為人口不會掉，公共運輸還有機會發展，其他地方人口會持續減少。

柯文哲提及，像是「淡海輕軌，不好意思，幸災樂禍，周邊路段人口少，且空屋率超過一半，淡海輕軌要給誰用，那條會虧到不醒人事」。1060224

(中央社)