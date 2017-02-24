駁長照2.0缺錢 陳時中：現階段夠用

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長照2.0今年上路，但財源究竟夠不夠，引發外界質疑。衛福部長陳時中今表示，目前政府預算加上菸稅、遺贈稅共新台幣400多億，現階段綽綽有餘，未來會再找財源。

台北醫學大學今天舉辦長照論壇，衛福部長陳時中出席致詞，首度針對長照政策發表看法。

陳時中表示，長照過去是由下而上各自發展，體系、樣態非常多，且醫療體系和社福體系互相不信任，因此推動長照2.0以來，最大的挑戰是如何讓長照服務統一化、規格化發展，未來將先從建立體制、給付面2大方向著手。

陳時中表示，體系建立部分，從初期照顧、活化老化、延緩失能，要進到居家、日照機構提供服務，另一方面也須和醫療體系結合，包括出院準備計畫、雙向轉診等服務接軌，才能有效建立居家安寧體系。

至於支付給付面，陳時中指出，要提高支付誘因、擴大民間參與，讓人才願意投入產業，透過有尊嚴的照護，增加支付、給付效率。

外界屢質疑長照財源是否足夠，陳時中說，目前政府編列預算、菸稅、遺贈稅等共新台幣400多億元，現階段經費綽綽有餘，但菸稅會隨菸價調漲而減少，未來會再尋找其他財源。1060224

(中央社)