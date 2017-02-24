台中驚傳一氧化碳中毒 釀2死4傷

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太平區民宅疑一氧化碳濃度過高，致屋內6人2死4傷。（王文吉翻攝）

警消懷疑熱水器裝在密閉陽台，造成一氧化碳中毒。（王文吉翻攝）

冷氣團南下，台中驚傳一氧化碳中毒2死4傷。台中市消防局上午10時許接獲報案人通報，指稱家人已無呼吸。

警消出動4車12人抵太平區中山路4段1巷弄內1戶民宅，發現屋內1男1女已明顯死亡，另外7歲男童、25歲男性、35歲女性、50歲女性頭自述頭暈不適，但意識清楚，緊急送往中國醫藥大學附設醫院急救，至於詳細原因尚待調查。

(中時)