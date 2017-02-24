白天賣菜晚上改槍 父母眼中「乖孩子」被逮

甘男涉嫌改造槍枝，遭警破門逮捕。（陳鴻偉翻攝）

甘嫌一度將部分成品丟出窗外，但被警方找回。（陳鴻偉翻攝）

大安警方破獲甘男的地下改槍工廠。（陳鴻偉翻攝）

大安分局警方昨前往樹林某民宅，破獲25歲甘姓男子的地下改槍工廠，查扣改造手槍、空氣長槍各1把，以及鑽頭、砂輪機等改槍工具，父母獲知兒子被逮十分驚訝，表示兒子白天都陪同前往新莊傳統市場賣菜，平時很乖很孝順，不知他暗中違法改槍。

大安警方日前獲報，有人在網路上散發賣槍訊息，經循線追查，鎖定甘姓男子，以及彭姓、羅姓同夥涉有重嫌，昨會同刑事局偵二大隊，前往甘的住處搜索，當場破獲這個地下改槍工廠，甘嫌第一時間，還企圖將部分成品從窗戶丟出滅證。

警方另發現大批半成品手槍、空氣長槍、空彈殼、槍枝零件、及改造工具，甘男見警不發一語，警訊時坦承涉案，但強調自己是因興趣才會改造槍械，警方偵訊後，依槍炮罪將眾人送辦。

(中時)