白天賣菜晚上改槍 父母眼中「乖孩子」被逮
大安分局警方昨前往樹林某民宅，破獲25歲甘姓男子的地下改槍工廠，查扣改造手槍、空氣長槍各1把，以及鑽頭、砂輪機等改槍工具，父母獲知兒子被逮十分驚訝，表示兒子白天都陪同前往新莊傳統市場賣菜，平時很乖很孝順，不知他暗中違法改槍。
大安警方日前獲報，有人在網路上散發賣槍訊息，經循線追查，鎖定甘姓男子，以及彭姓、羅姓同夥涉有重嫌，昨會同刑事局偵二大隊，前往甘的住處搜索，當場破獲這個地下改槍工廠，甘嫌第一時間，還企圖將部分成品從窗戶丟出滅證。
警方另發現大批半成品手槍、空氣長槍、空彈殼、槍枝零件、及改造工具，甘男見警不發一語，警訊時坦承涉案，但強調自己是因興趣才會改造槍械，警方偵訊後，依槍炮罪將眾人送辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。