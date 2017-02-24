2017大鵬灣迷你馬拉松來囉！報名要快

2017大鵬灣迷你馬拉松來！ 報名要快。（鵬管處提供）

參賽者除運動外，還可攜家帶眷來欣賞大鵬灣獨特的天然瀉湖景觀。（鵬管處提供）

第四屆大鵬灣迷你馬拉松來囉！5月21日將在大鵬灣國際休閒特區二號出口盛大舉辦，參賽者除了運動外還可攜家帶眷一同來欣賞大鵬灣獨特的天然瀉湖景觀，即日起開始報名，3月17日截止。

臺灣全民運動協會表示，此次大鵬灣的賽事恰逢端午節，為了增添樂趣，主題設計巧妙地運用了粽子融入大鵬灣跨海大橋的景色之中，而橋下另有帆船點綴，呈現了美麗的海上風景。

此外，完賽獎牌的設計理念則以立體的跨海大橋為主，底座為海浪的紋路，完整的襯托了跨海大橋佇立於海上的雄偉。同時海面放上立體的船帆悠遊行駛海上，使獎牌呈現充滿海洋風情的活潑氣息。

另外，從多樣的完賽贈品來看更能感受到主辦單位對於本次賽事的用心，除了有賽事紀念T售價880元、機能運動超薄風衣售價980元、機能運動鞋售價2980元、運動跑步帽(附LED燈)售價1280元、越野背包售價2580元外，這次更推出一款超高質感傘杖售價3980元！

活動方表示，總價值高達12680元，而報名費竟只要780元起，如此多項好禮，拿都拿不完！

今年主辦單位盛大舉辦了全民運動來抽獎的活動，活動頭獎為市價112萬的AUDI A1 25 TFSI（三門）乙台，除此之外，為因應推廣全民運動之風氣，凡是超過五十人以上的團體，報名並完成繳費，不限報名任何項目，即加贈一台日本進口「多功能塑體健身機」，讓您想運動時不受天氣影響，也能在家邊運動邊享受音樂與精采的運動賽事。

鵬管處也祭出選手優惠方案及當地特色旅遊優惠方案，提供民眾美食特搜-東港找鮮地圖及東港旅遊好好玩的大鵬灣電子旅遊套票行程讓民眾能夠運動撿好康更享受專屬大鵬灣獨特的海洋風情。

(中時)