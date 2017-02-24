2男撿屍送醉女返家 途中輪流性侵
蔡姓、陳姓男子為A女慶生後，A女酒醉，2人撿屍，送她返家途中在荒郊野外偏僻處，蔡男性侵她，她反抗，陳男壓制，讓蔡男得逞後，自己再上，法官依共同強制性交罪判蔡男3年7 月、陳男3年10月徒刑。
蔡男、陳男與陳女、張男等4人，於去年1月某天晚上為A女在KTV辦慶生會，狂歡至隔天凌晨，陳男開車送陳男、張男、A女回家，張先下車，陳男及蔡男繼續送A女，行經新港鄉一處偏僻處，A女因酒後想吐，陳男停車讓A女開車嘔吐及休息。
2人見有機可趁，蔡男壓倒A女在後座，A女手擋、腳踢，且表明自己有男朋友，要蔡男不要亂來，但蔡不理會，強脫A女衣物，適巧A女的妹妹來電，陳男制止A女接聽，蔡男性侵她得逞後，告訴陳男「換你了」，2人接力性侵她得逞。
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(中時)
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