實習建教接連出包 教育部：1個月內處理

民進黨立委黃國書今天表示，實習生遭烘焙店求償59萬還被恐嚇退學，要求教育部主動徹查實習廠商黑名單，教育部技職司副司長王明源說，兩週內發文清查，1個月內做處理。

立委黃國書上午召開記者會表示，國立高雄餐旅大學實習生遭台中烘焙坊求償59萬元，業者甚至嗆「我會搞到你們被退學」，他非常驚訝到底什麼樣的權力？學生犯了什麼過錯？要遭到退學的處分。

他表示，目前大專院校關於實習所擬定的辦法中，多可見將實習表現與退學綁定的規範，而在高餐給學生準備的實習Q&A中，直接寫明了「實習曠職（未請假及請假未准）連續3天以上者，成績以零分計算，並勒令退學。」這種極度偏袒資方的規範，也創造出實習店家恐嚇學生的權柄。

他要求建立建教合作與實習廠商黑名單，公告評鑑不佳的學校；全面檢討專科學校以上實習問題，如各校制度規範及建立部級申訴管道；教育部等單位應主動負起責任，不能讓學生主動面對相關訴訟或協商。

教育部技職司副司長王明源表示，要求學生退學的條文不大適合，會清查所有學校，有這種情況應該要處理，教育部兩週內將主動清查所有學校，如果未符合勞動基準法，或學生私底下與企業或廠商簽定不符合規定的部分會作清查，請學校基於維護學生立場的部分，「這個可能要刪除掉」。

王明源說，兩週內清查後，再做過濾，預計1個月內處理。1060224

(中央社)