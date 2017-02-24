北市警破改槍工廠 旁邊就是警察局

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警方在程嫌住處查扣大批槍械及改造工具。（陳鴻偉翻攝）

程嫌在網上散佈賣槍訊息。（陳鴻偉翻攝）

台北市刑大警方昨前往桃園，破獲23歲程姓男子經營的地下改槍工廠，查扣查獲改造手槍1枝、改造子彈及大批改槍工具，程嫌位在文康街的公寓，隔一條街就是桃園市警察局，大膽的行徑讓警方十分吃驚。

刑大偵三隊日前獲報，有人在網路上大量散佈犯賣槍枝訊息，經循線追查，鎖定程姓男子涉有重嫌，昨天前往他的住處搜索，除查獲改造槍枝外，另有槍管支、車床、鑽床、砂輪機各1台，以及鑽頭底火、零件等工具。

程男警訊時，辯稱改槍只是好玩，想與同好交流分享，辯稱沒賣過幾次，警方訊後依槍炮罪將移送辦，另擴大追查他的販售網路及槍枝流向。

(中時)