基金會捐贈1000組胎壓監測器予彰化縣政府
美國、歐盟、韓國、日本等相繼立法，為減少輪胎異常事故發生的比率，銷售汽車須安裝胎壓監測器，我國也規定自去年7月起出廠的新車款要開始實施安裝胎壓監測器，今天財團法人為升電裝教育基金會捐贈1000組胎壓監測器予彰化縣政府，將優先裝消防、救護和警車等公務車輛，讓平常執行勤務時，透過胎壓監測器的提醒及輔助，提升行車安全，救護縣民。
財團法人為升電裝教育基金會捐贈1000組胎壓監測器予彰化縣政府，24日上午在彰化縣政府府前廣場舉行胎壓監測器受贈典禮。
魏縣長表示，美國在2005年起立法銷售的汽車都必須安裝胎壓監測器，歐盟、韓國、日本和我國也都相繼跟進，彰化縣政府會將受贈的1000組胎壓監測器優先安裝於消防用途的消防車、救護車以及警用的警車與偵防車等公務車輛。提供駕駛有效掌握輪胎壓力及溫度變化，除了可提高燃油經濟效益，節能減碳，更能降低爆胎而發生意外事故的機率。
魏明谷也特別感謝為升電裝教育基金會上月捐贈田中鎮立幼兒園3部幼童專用車，這次又捐贈市價將近台幣700萬元的1000組胎壓監測器給彰縣府，優質在地企業關心社會、回饋社會，代表縣民表示最高敬意。
為升電裝工業公司除了目前銷售的胎壓監測器，更投入先進駕駛輔助系統（ADAS
）之雷達元件研發。升電裝教育基金會董事長黃淑媛表示，感謝政府多項政策計畫的支持，使胎壓偵測器在市場上成熟發展，保護每位駕駛行車安全，基於「取之於社會、用之於社會」的宗旨，為站在第一線勞苦功高的警消人員，盡點棉薄之力，捐贈胎壓偵測器，讓值勤員工有更安全的硬體設備。
(中時)
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