解放軍報：霧霾對近程武器有影響
中國大陸霧霾嚴重，有人關注這是否會影響「軍機大事」，解放軍報今天報導，霧霾對主流防空武器沒有影響，但對近程武器有影響。
報導引述中共空軍地面防空專家、高級工程師趙國慶說，霧霾主要產生在人類生產活動密集的陸地和沿海地區，覆蓋高度一般從地面以上幾百公尺到3公里的高度。
他說，目前國際主流的防空武器大多採用雷達探測制導技術，像美國的「愛國者」、俄羅斯的S300，以及絕大多數炮瞄裝備，可以有效規避各種氣象干擾，包括雨、雪、雲、霧等，甚至人為發射的煙幕彈等。
他說，嚴重霧霾不會對這些裝備產生影響。
但是近程武器中也有大量的光電探測和制導設備，嚴重的霧霾會對這些設備產生影響，壓縮其探測跟蹤距離，可能導致其不能及時發現和鎖定目標。
報導稱，使用光電設備的空基防空武器，相比地基光電設備在霧霾條件下受的影響更小。未來，使用無人機進行空中監視和進入霧霾區作戰將更加有效。1060224
(中央社)
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