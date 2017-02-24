救國團是否為附隨組織 雙方學者激辯
行政院不當黨產處理委員會今天舉辦聽證會，討論救國團是否為中國國民黨附隨組織，雙方邀請學者就歷史、法律等層面激辯。
前國史館主秘陳立文表示，救國團成立時，是由教育部、內政部、國防部、總政治部、台灣省教育廳一同籌備，行政系統的加入，已有學者認為是在前總統蔣經國的運作下，將救國團從中國國民黨的附隨組織的命運中解救出來。
陳立文舉出多個歷史證據，包括在行政院版的救國團籌組原則，將「本黨以黨團方式領導其活動」刪除。她認為在國民黨的認知中，救國團是「非黨團體」，國民黨未能發揮實質領導效應。
政治大學歷史系教授薛化元則指出，救國團是國民黨在學生、校園中成立的組織，國民黨透過黨政運作的方式，讓救國團從行政單位裡拿到經費和資源。
薛化元並指出，前台灣省主席吳國楨便曾拒絕編預算給救國團，因此與當權的蔣經國起衝突，最後不得不離職。這些歷史都有書面信件佐證，救國團從政府取得的資產，是後續舉辦活動的基礎，很難否認後面不是國民黨在運作。1060224
(中央社)
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