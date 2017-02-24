清泉崗疑染毒 國防部：新兵入營就驗尿

我要評比

國防部副部長李喜明今天在國軍文藝活動中心受訪表示，驗尿工作不分志願役或義務役，主要集中違反毒品危害防制條例人員與新兵入營。

他說，目前空軍清泉崗基地已做完篩檢工作，部分需複檢，正請三軍總醫院進一步篩檢。

李喜明表示，驗尿不分志願役或義務役，主要集中在違反毒品危害防制條例人員與新兵入營，並要求各部隊加強內部管理輔導及重點篩檢工作，不會只針對義務役，毒品危害防制一定是全國軍每個角落須有效管制。

他說，清泉崗基地一發現疑似毒品物品，立即主動請憲兵隊採證及台灣台中地方法院檢察署偵查，沒拖延，希望外界不要過多臆測，由相關單位調查，自然會向大眾完整說明真相。1060224

(中央社)