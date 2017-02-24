小賈姬求見川普 要聊跨性別者權利

上個月在美國總統川普就職大典演唱國歌的古典跨界歌手小賈姬（Jackie Evancho），要求川普接見她和她的跨性別姊姊、坐下聊聊，以瞭解掙扎於性別認同的學生所面臨的挑戰。

路透社報導，川普政府昨天宣布廢除歐巴馬時期的指標性指引後，16歲的小賈姬在晚間公開推文中要求和川普會面。這項指引允許公立學校跨性別學生依個人意願選擇洗手間。

小賈姬在推文中寫道：「我對美國總統決定把#跨性別（#transgender）洗手間議題留給各州決定，深感失望。#姊妹情（#sisterlove）。」

她還說，川普「給我這個榮幸」在就職典禮上演唱國歌，「請給我和我姊姊這個榮幸和您見面，聊聊跨性別者權利」。

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）在媒體簡報中被問到川普是否會和小賈姬會面時表示，總統會樂於和小賈姬會面。1060224

(中央社)