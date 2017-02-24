比沙林毒百倍 英媒稱北韓擁大量VX

我要評比

馬來西亞警方今天公布，北韓領導人金正恩異母兄長金正男是死於VX神經毒劑。英國媒體稱VX比1995年攻擊東京地鐵的沙林毒氣強百倍，據信北韓的化武貯量僅次美俄，其中不少是VX。

英國「衛報」（The Guardian）報導，據美國智庫「外交關係協會」（CFR）資料，VX是至今所有神經毒劑中最致命的一種，只要一滴經由皮膚吸收，「就足以對神經系統產生致命性破壞」，毒性較1995年日本東京地鐵遭奧姆真理教攻擊所用的沙林毒氣還強100倍。

VX毒劑是清澈且無色無味的液體，濃稠度類似機油，難以被偵測發現，也因毒性強烈而被聯合國歸類為大規模毀滅性武器。美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，VX唯一已知用途是用於化武戰。

VX是於1950年代中期，由英國的卜內門化工公司（ICI）的化學家高許（Ranaji Ghosh）首度合成製出。

據華府的「美國國家研究院的科學、工程與醫學」學院（National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine）資料，英國軍方研究VX的毒性與對人體特性，並將配方傳給美國軍方，而美國於1961年開始大規模生產VX毒劑。

美國與俄羅斯是僅有兩個承認擁有VX毒劑庫存的國家，但許多國家據信都儲有VX毒劑。

據法國情報機構2013年9月公布的一份評估報告，敘利亞的化武貯存「包含數十噸的VX」。

另據獨立機構「核子威脅倡議」（NTI）資料，北韓雖宣稱從無化武計畫，但事實上北韓據信貯備有2500到5000噸的化武，僅次與美俄，當中就含有VX。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，曝露於致命劑量的VX毒劑時，「會迅速造成意識喪失、抽搐、癱瘓及窒息」，皮膚只要接觸到10毫克的VX就足以致命。（譯者：中央社陳亦偉）。1060224

(中央社)