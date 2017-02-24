北韓嗆中國 陸黨媒：不跟他一般見識
北韓官方通訊社朝中社23日以「卑鄙的做法，低級的算法」為題發表署名評論，暗地批評中國「肆無忌憚地採取非人道措施全面斷絕了涉及改善民生的對外貿易」；對此，中共黨媒《環球時報》發表社評稱，北韓媒體過去也曾不點名批評過中國，但這一次的用詞空前激烈，足以構成中朝關係的一個事件；但北京應堅持嚴格執行安理會決議的立場，不受平壤對此採取什麼反應的影響。
朝中社評論抨擊那個「口口聲聲標榜友好鄰邦的周邊國家」以及「以大國自居的國家」，稱它「沒有政治主見，對美國隨波逐流，卻辯稱這一卑鄙做法意在制止核計劃，而非對朝鮮的民生造成影響」。環時社評表示，看來中國近日宣布到今年底以前暫停從朝鮮進口煤炭，讓平壤感到了痛，也激怒了它。
環時社評表示，北京應堅持嚴格執行安理會決議的立場，不受平壤對此採取什麼反應的影響；至少在一段時間，不與平壤的衝動態度一般見識，不主動升級雙方的隔空語言衝突，不對平壤做無原則的讓步，也不逼它。
社評稱，朝鮮沒有能力與中國全面對峙，它會有一些意識形態方面的舉動，但很難進一步將它們轉化為對華地緣政治行動；在當前東北亞戰略格局不變的情況下，中朝不會有實質對抗。
環時社評稱，朝中社的評論沒有點中國的名，很可能是平壤希望通過發這樣的文章向北京施壓，促使北京為了保持中朝傳統友好關係而在制裁的問題上往後退。
社評強調，讓平壤的官方媒體鬧一鬧，這對中國來說無大礙，還是應當採取這樣的態度：歡迎朝鮮更理性地看待中國對安理會決議的嚴格執行，也歡迎它隨時恢復對中朝關係的建設性姿態。
(旺報)
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