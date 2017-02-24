菲律賓震後 驚現神秘巨型生物
菲律賓南部的蘇瑞高市（Surigao）在2月10日發生了規模6.7的強震後，當地民眾在海灘上發現了從未見過的巨型生物，一隻白色全身佈滿長毛的海洋不明物種被沖上岸邊。而地震前後不斷有少見的海洋生物出現在當地，這也讓民眾紛紛猜測，這次的神秘生物也是伴隨地震而來，目前當地官員已經就神祕生物展開調查，但這次的巨型毛怪究竟是甚麼生物，仍還是一團謎。
據《每日郵報》報導，當地居民是在菲律賓迪納加特群島(Cagdianao, Dinagat Islands)的海灘，發現了這隻生物的屍體，牠身長約15英尺(約4.5公尺)，而且屍體已經開始腐爛，估計已經死亡超過一個星期，而這個時間和地震十分相近，也讓民眾紛紛測牠的死亡和地震有關，目前當地官員已經展開調查，認為牠可能是類似海牛的生物，不過在調查結果出來前仍都不能妄下定論。
菲律賓的海邊在本月初的大地震前後非常不平靜，紛紛出現了少見的海洋生物，地震2天前有漁夫發現了一隻長達10英尺(約3公尺)的地震魚，而之後一周又有漁夫也發現了長達10英尺地震魚，如今又有白色不明生物出現，讓民眾擔心是否接下來又會有地震發生。
(中時電子報)
文章來源：What is this mysterious giant blob creature? Locals baffled after hairy-looking beast washes up in the Philippines
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