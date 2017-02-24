台中捷順客運司機疑過勞死 家屬在地檢前辦百日祭

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台中捷順客運公司司機鄭志明疑過勞死，在台中地檢署前設靈堂、捧遺照弔祭他百日，呼籲政府：「好好重視職安的事情，不希望再發現這樣事件。」(馬瑞君攝）

蝶戀花旅行社遊覽車翻車事件，駕駛超時工作引發爭議，台中捷順客運公司司機鄭志明疑過勞死，家屬今天上午在台中地檢署前設靈堂、捧遺照弔祭他百日，鄭志明弟弟鄭志強和女兒呼籲政府：「好好重視職安的事情，不希望再發現這樣事件。」

鄭志明在去年11月12日晚上21時21分結束載客後，將公車開回總站後，還沒來得及熄火就昏倒在駕駛座，手還握著方向盤、腳還踩在煞車上，同事發現將他送醫急救，最後仍宣告不治。根據打卡記錄，鄭志明當天清晨5點27分打卡上班，工作時間長達16小時。

鄭志明因腦溢血陷入昏迷，送醫後與死神搏鬥10餘天後，在同年月26日過世，得年47歲。

但公司認定非屬職業災害的過勞死，只給家屬1萬元慰問金，出殯後僅給付一般員工死亡給付20萬撫卹金。

家屬認為鄭志明是過勞死，指鄭任職於捷順公司之前擔任5年台中客運駕駛，在台中客運就已超時過勞，提告2家業者涉及業務過失致死和違反勞基法，後經家屬多方奔走，勞保局於今年1月23日認定鄭男因職災而死。

台中地檢署今天開庭，家屬和物流業者勞動權益促進會、台中市職業大客車駕駛自救會及律師柯劭臻等人，在地檢署前替所有因過勞而死的好兄弟設靈堂，呼籲政府重視全國駕駛過勞問題。

(中時)