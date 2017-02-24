副手陳鎮湘猛放炮 洪秀柱：軍人率直性格 非惡意

國民黨主席洪秀柱參加宜蘭縣榮光協會、退伍軍人協會會員大會暨新春聯誼。（簡榮輝攝）

洪秀柱慰問退伍軍人協會會員，致力鞏固深藍票源。（簡榮輝攝）

國洪秀柱在席間發言講話，為副手陳鎮湘緩頰。（簡榮輝攝）

前立委潘維剛今(24日)宣布投身國民黨黨主席選舉，成為國民黨改選第6名黨主席擬參選人。主席洪秀柱今赴宜蘭參加宜蘭縣榮光協會、退伍軍人協會春節聯誼會時回應，各參選人的人脈關係多少會重疊，關鍵是如何爭取支持，而非誰搶誰票源。另外，副主席陳鎮湘重砲抨擊詹啟賢與國民黨立院黨團，洪也緩頰說「軍人率直性格，應該沒有惡意。」

外界推測潘維剛參選恐瓜分黨內改選的票源。洪秀柱淡定地笑稱，這是一個黨內選舉，每個人在不同領域內都有一定程度的人脈關係，因此每位候選人的人脈關係都可能出現重疊，不存在誰搶誰票源的問題，如何爭取黨員的支持才是勝選關鍵。

日前，副主席陳鎮湘批評另一名黨主席參選人詹啟賢藍皮綠骨，要他應好好交代當年阿扁兩顆子彈始末。洪秀柱出面緩頰並指出，當初自己邀請詹啟賢擔任副主席一事，就代表對詹的信任，過程中交付詹許多任務，均對黨務推動有很大的幫助，最後洪更強調「用人不疑，疑人不用」。

此外，陳鎮湘也以副主席身分砲轟藍委不聽話才擋不住綠營追討黨產。洪秀柱認為「這部分的確欠當」，隨即話鋒一轉，提到陳鎮湘乃軍人出身，有時因為情緒一上來或是受到外界影響感受，就很直率反映出來，相信陳不是故意的。每個人看法不同，黨中央與立院黨團應該多溝通，而不是黨團聽不聽話的問題，雙方多溝通、了解、協調才有共識嘛。

洪秀柱在席間致詞，也重申兩岸統一立場，並高舉《中華民國憲法》大旗，強調中華民國主權包含大陸地區，因此現在才有一堆特別法律條例來因應國家統一前的需求，國家終極目標還是兩岸統一。

她同時引述前總統陳水扁說過的「台獨不可能實現」，強調既然台灣害怕被統，也統不了對岸，就要好好想辦法找出自己的路，讓兩岸坐下來以和平協議來終結敵對關係。

(中時)