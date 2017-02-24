副手陳鎮湘猛放炮 洪秀柱：軍人率直性格 非惡意
前立委潘維剛今(24日)宣布投身國民黨黨主席選舉，成為國民黨改選第6名黨主席擬參選人。主席洪秀柱今赴宜蘭參加宜蘭縣榮光協會、退伍軍人協會春節聯誼會時回應，各參選人的人脈關係多少會重疊，關鍵是如何爭取支持，而非誰搶誰票源。另外，副主席陳鎮湘重砲抨擊詹啟賢與國民黨立院黨團，洪也緩頰說「軍人率直性格，應該沒有惡意。」
外界推測潘維剛參選恐瓜分黨內改選的票源。洪秀柱淡定地笑稱，這是一個黨內選舉，每個人在不同領域內都有一定程度的人脈關係，因此每位候選人的人脈關係都可能出現重疊，不存在誰搶誰票源的問題，如何爭取黨員的支持才是勝選關鍵。
日前，副主席陳鎮湘批評另一名黨主席參選人詹啟賢藍皮綠骨，要他應好好交代當年阿扁兩顆子彈始末。洪秀柱出面緩頰並指出，當初自己邀請詹啟賢擔任副主席一事，就代表對詹的信任，過程中交付詹許多任務，均對黨務推動有很大的幫助，最後洪更強調「用人不疑，疑人不用」。
此外，陳鎮湘也以副主席身分砲轟藍委不聽話才擋不住綠營追討黨產。洪秀柱認為「這部分的確欠當」，隨即話鋒一轉，提到陳鎮湘乃軍人出身，有時因為情緒一上來或是受到外界影響感受，就很直率反映出來，相信陳不是故意的。每個人看法不同，黨中央與立院黨團應該多溝通，而不是黨團聽不聽話的問題，雙方多溝通、了解、協調才有共識嘛。
洪秀柱在席間致詞，也重申兩岸統一立場，並高舉《中華民國憲法》大旗，強調中華民國主權包含大陸地區，因此現在才有一堆特別法律條例來因應國家統一前的需求，國家終極目標還是兩岸統一。
她同時引述前總統陳水扁說過的「台獨不可能實現」，強調既然台灣害怕被統，也統不了對岸，就要好好想辦法找出自己的路，讓兩岸坐下來以和平協議來終結敵對關係。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。