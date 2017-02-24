槍毒犯開車載女友拒捕 警開3槍逮人

張姓男子持有槍毒開車拒捕最後遭警方壓制。(曹明正翻攝)

28歲張姓男子涉嫌持有槍毒，鳳山警方22日收網在新興區逮人時，張男開車載著懷胎3月的女友拒捕，警方開3槍射擊輪胎，對方逃了4公里後，棄車、丟下女友逃跑50公尺，最後被圍捕警方壓制，住處起獲改造手槍1把、子彈6發、安非他命4小包，訊後依、妨害公務、槍砲、毒品等罪送辦。

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(中時)