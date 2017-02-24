趙麗穎老年樣曝光 還是正翻
女星趙麗穎近來在古裝劇表現亮眼，她仙氣十足，很受觀眾喜愛。但最近她利用化妝效果扮老，照片曝光後，驚豔不少網友，認為她老妝依舊娃娃臉，還有粉絲大讚「想和妳一起變老。」
趙麗穎昨天曬出她在新片《乘風破浪》的老妝照片，短髮、戴老花眼鏡的她，老年模樣還是讓粉絲相當驚艷，她也感性的說「。歲月可能留不下美麗的容顏，但能這樣和愛的人一起老去，也挺好的。」
由於她主演的《乘風破浪》票房突破10億，先前導演韓寒就說只要破10億就會公布趙麗穎老妝，因此這一發布讓粉絲欣喜若狂，而網友更讚趙麗穎老妝還是很可愛，還有人稱「能想到最美好的事，就是和穎寶一起慢慢變老。」力挺偶像到底。
(中時電子報)
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