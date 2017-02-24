為川普演說暖場 保守派昔日冷嘲今齊讚

我要評比

美國保守派人士齊聚保守政治行動會議（CPAC），讚揚總統川普。川普一度遭到對方嗤之以鼻，但他的勝選激勵共和黨團結。

川普明天將在保守政治行動會議上發表演說。這是他勝選後首場大型保守派集會。

法新社報導，川普最親近顧問巴農（Steve Bannon）今天表示，樂見美國保守派運動強力擁戴新任總統，並讚揚美國誕生新的「經濟民族主義」。

時代雜誌（TIME）網站也報導，白宮首席策士巴農在華府附近這場年度會談中告訴基層保守派：「新的政治秩序正因此形成。」

他在保守政治行動會議上說，「無論大家是平民主義者、自由意志主義者、經濟民族主義者，我們意見廣泛且時而相左，但我認為我們信念的核心」仍在。

「我們是一種文化與存在的理由，我認為這讓我們團結起來。」

巴農也為前方之路定調，表示川普推動議程之際，「每天都會是一場戰鬥」。巴農去年8月離開右翼布萊巴特新聞網（Breitbart News）營運，轉而率領川普選戰。

美國保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）會長戴銘特（Jim DeMint）在川普演說前夕告訴現場歡呼的群眾：「感覺這裡像在慶祝。」

提倡所謂「家庭價值」和自由市場的保守派運動一度難以忍受川普，與會人士去年批評他不夠保守。川普6年前首度在保守政治行動會議演說時，不時有觀眾報以噓聲。（譯者：中央社盧映孜）1060224

(中央社)