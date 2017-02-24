大學博覽會 中興大學祭出2大利多
國立中興大學在此次大學博覽會中，祭出興翼計畫及獸醫跨國雙聯學位兩大利多，其中興翼招生是為經濟弱勢生而設立，降低篩選標準、免筆試、免面試，考生選報不必個別報考送件，簡化甄試流程，且降低報名費至300元，大幅減少學生報考負擔。
中興大學指出，106學年度啟動「興翼計畫」，包含興翼招生及興翼獎學金兩部分，為經濟弱勢生設立「興翼招生組」申請入學，共有22個名額；9月則開放經濟弱勢大一新生申請獎助學金，8個名額，每年10萬元獎助，4年可領40萬元。
興包含低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭子女、或經由校長證明確實為經濟弱勢者即可申請興翼招生，各科皆採計均標，降低篩選標準，同時免筆試、免面試，學測成績占40%、書面審查60%，考生選報一組可填選3個學系為志願，不必個別報考送件，簡化甄試流程。且降低報名費至300元，與目前每學系約900到1200元報名費相較，可大幅減少學生報考負擔。
興翼獎助學金是由興大薛富盛校長發起，對外號召募款設立之獎助學金，獲得校友及企業廣大回響，目前已募款500多萬元。
興大也是國內第一個推出台美獸醫跨國雙聯學位的大學，學生在興大就讀兩年大學部，再加上堪薩斯州立大學一年預科教育及四年獸醫專業學院教育，即可獲得兩校兩個等級的獸醫學位(學士學位及學士後專業學位)，同時兼具台、美兩國獸醫師執照考照資格。
(中時)
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