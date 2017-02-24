閱讀美食極致結合 光華高中師生變出「宋朝宴」

光華高中學生將在國文課閱讀的宋朝相關飲食文化，實際變成一桌佳餚，讓人驚豔。(曹婷婷攝)

失傳千年的宋朝宴，長的是何種模樣？書上寫的妙筆生花，不如自己動手烹煮。光華高中綜合高中學術學程和餐飲管理科美食文化特色班中，2班近90名學生，經過一學期跨領域合作，進行宋朝飲食的專題探究和實作，共端出15道宋朝佳餚美味，透過料理體現《吃一場有趣的宋朝飯局》一書中的情景。

您知道什麼是「糖水」嗎？甚麼是「渴水」？原來「炊餅」就是「饅頭」！光華國文老師黃淑貞藉由國文課，與學生分享李開周所著的《吃一場有趣的宋朝飯局》一書，並進行閱讀心得分享。學生同時在專題探究課程研究宋代的食物及飲食特色，蒐集整理資料，再和美食文化特色班學生討論宋代菜餚的典故出處及作法。最後，由中餐教師王四鳳指導食譜和作法，運用現代的食材烹調古代的珍饈，在烹菜和說菜之間穿越古今。

這一場美不勝收的Song朝宴，由兩班學生共同策畫。序幕從吟唱李之儀宋詞作品＜卜算子＞揭開，接著學術學程學生朱振綸、李和霖、劉芊岱以「三口相聲」逗趣的描述宋代飲食文化，再由美食文化特色班學生「說菜」，介紹宋代菜餚的典故以及出處，完成一場跨領域學習的宋朝筵席。

朱振綸表示，「對我們而言，如何在眾多雜亂無章的文獻中找尋有用的資料，整理彙總給美食文化特色班的大廚，是一大難題；而對大廚們來說，要在有限的資訊與成本下製作菜餚，也是令人苦惱。」但經過重重難關，兩班同學群策群力的完成了宋朝宴，讓兩個看似不易與看似兩個毫無交集的科，共同摩擦出火花，卻是最令人意外的驚艷。

大家很好奇這失傳一千多年的宋朝飯局，就在師生聯手合作下，端出一道道有趣亦美味的料理。

校長張淑霞佩服師生從閱讀出發，探討宋朝文學、名人、以及飲食文化，進而以現代食材創新傳統，她說，這是學習翻轉的一大突破。如果不是這次的文化探索，我們大概會以為「蝌蚪粉」是真的抓「蝌蚪」來炸一炸，結果才不是，「蝌蚪」是用高筋麵粉和中筋麵粉攪和出來的「牽絲品」。

她說，師生共備共創的主題合作，不僅讓學生深刻體會宋朝文學作品的內涵，同時對宋代文人的飲食愛好有所認識，並且因實務操作而打開了彼此欣賞和合作的高度和品味。

(中時)