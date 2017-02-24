大葉大學四大治學方向打造全球視野

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大葉大學歡迎新鮮人加入。（大葉大學提供）

彰化大葉大學校長歐嘉瑞表示，大葉大學秉持「學用合一、產學合作、在地紮根、國際接軌」四大治學方向，不只是一所教學卓越的大學，更是擁有全球視野的學校。

歐嘉瑞說，為培養青年學子全球競爭力，大葉大學啟動國際名校教育合作計畫，與美、歐、日等105所聲譽卓著的高等學府結盟，為學生找好出國進修的機會，讓學生同時享有國內、外學習資源。學校提供最高300萬元留學助學金、出國往返機票、外語衝刺班培訓，協助學生一圓留學夢。

同時，也聘請國際級專業師資來台駐校教學，讓每個學生都有機會在大葉大學修習國際大師課程，開拓文化視野、發展多元能力。

歐嘉瑞強調，學校積極推動國際雙聯學制，讓有志深造的學生赴海外交流，畢業可取得國內、外大學學位證書，甚至是就讀大葉學士、碩士、博士一條龍，同時獲得國內、外文憑，學歷加值。

例如：藥用植物與保健學系和全美中醫學院排名前三的美國德州健康與科學大學簽訂雙聯合作，學生不僅能同時取得兩校學士學位，之後再赴美讀1.5年就可拿碩士，更能經考試取得美國中醫師執照，在美國執業。

目前正在日本長崎外國語大學攻讀雙聯學位的大葉大學應用日語學系大四生方彥喆說，他一直到日本讀研究所，沒想到大學就能實現夢想，為期兩年的留學生活，不只是精進語言能力、學習日本文化，還能拓展海外人脈。

(中時)