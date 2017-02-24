「俏黃蓉」翁美玲母與女合葬英國 遺產全捐公益

家人昨為翁美玲母親舉行葬禮，許多粉絲自發性送上花籃弔唁。（圖／取自英倫白狐微博；百度翁美玲吧）

香港女星翁美玲昔演出《射鵰英雄傳》，被封為永遠的俏黃蓉，沒想到32年前她選擇輕生，留給家人粉絲無限惋惜，上月17日，翁美玲母親張明如病逝，享耆壽91歲，昨(23日)上午，家人替張明如舉行告別式，讓她與女兒合葬，而張明如身後遺產將全數捐出做公益，遺愛人間令人欽佩。

翁美玲1983年演出古靈精怪「黃蓉」一角走紅，沒想到2年後疑因感情問題選擇開煤氣輕生，使男友湯鎮業痛不欲生，見翁美玲最後一面時忍不住撫屍吻別，並將梳子一分為二，一半隨翁美玲下葬，被解讀是香港習俗文化中喪妻的儀式。

而翁美玲母親張明如當年白髮人送黑髮人，32年後於上月病逝，據香港《蘋果日報》報導，昨家人替張明如舉行葬禮，請到英國佛光山20多位法師幫忙，將母女倆合葬於劍橋公墓，許多翁美玲的粉絲也自發性地送花籃弔唁，相關人士透露，會遵照翁媽媽遺願，以母女名義全數捐出遺產，對象包括香港、英國公益團體，將大愛傳遞下去。

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(中時電子報)