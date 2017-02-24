氣溫急凍 紀錄片導演李惠仁：恐再爆發H5N6禽流感

受到強烈大陸冷氣團影響，今日全台濕冷，恐怕又造成禽流感疫情升溫！拍攝禽流感紀錄片《不能戳的秘密》的導演李惠仁，今（24）日接受電台專訪指出，寒流過後，很容易讓禽流感病毒更活躍，這幾天可能會再爆發恐人畜共通的H5N6禽流感確診案例。

全國禁宰禁運7天禁令到期，依照原先規劃，今日凌晨0時解除禁運措施，中午12時解除禁宰。但李惠仁指出，很多農民都認為，7天禁令根本就是荒腔走板的一場鬧劇，這7天，沒有看到農委會有積極的作為，「根本就是被動的等死，等禽體死掉，送化驗撲殺」。

李惠仁說，疫病出現的兩個基本作為，就是調查是否擴散和追查源頭，但農委會在當初H5N6首例爆發時，第一時間沒有追來源就做錯了，還在雞、鴨不分鬧笑話，這次病毒雖沉寂數日，但從昨天開始天氣變冷，通常寒流後，很容易禽流感病毒活躍，雞隻都會死亡，現在業者相當擔憂，這幾天可能又會爆出疫情。

(中時)