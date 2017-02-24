金正男遇刺案 韓官方籲北韓：坦白交代

韓國統一部發言人鄭俊熙24日在例行記者會上就金正男遇刺案表示，北韓坦白交代、協助辦案方為上策。

韓聯社報導，朝鮮有過否認主謀大韓航空客機爆破和「天安」號巡邏艦炮擊事件的「前科」，此次同樣對金正男遇刺是由朝鮮一手策劃的各方主張加以否認，稱其為捏造事實。對此，鄭俊熙表示，朝鮮應考慮到越是否認，在國際上的形象就越不堪。

據外媒報導，馬來西亞警公布金正男初步驗屍報告時表示，金正男所中劇毒為「VX」（神經毒劑），鄭俊熙對此表示無可奉告，並回答說，這並非馬來西亞警方正式發布的內容。

(旺報)