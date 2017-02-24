樹德耀修平 50年來對技職教育的堅持

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修平科技大學(原樹德工專)，是全國唯一座於工業區之科技大學。（修平大學提供）

修平科技大學(原樹德工專)，是全國唯一座於工業區之科技大學，承襲著樹德工專踏實辦學的信念，以「與業界接軌、培養業界所需人才」為辦學宗旨，為學生打造4年的課程地圖，也為中部地區的百工百業培育產學技術人才。

修平獲得教育部教學卓越計畫，培養學生跨界整合、創新思維的能力；也獲得多項技職再造計畫的經費補助及特色大學計畫的補助。

海外實習拓展眼界、國內實習解決企業問題

修平學生「海外實習」課程，每年派駐學生到日本、新加坡、美國、越南、泰國實習，透過業界實習，不只是歷練、體驗，最重要的是希望學生能協助發現產業問題，再由教師促進產學合作的技職教育貢獻。

修平大學表示，該校應屆畢業生就業率約85%，且雇主對於學生的滿意度表高達8成，顯示修平畢業生獲得多數企業肯定。

修平近年來以「霧太達利」計畫深耕台中大里區14社區營造，透過與社區連結，發展出具有在地特色的創意商品，同時啟發學生微型創業，回饋社區，實現夢想。

秉持「滿園桃李，視若自己兒女」之教育概念，修平科大領著每位學生一步一腳印的成長，從學習、歷練、就業等每一環節始終無微不至的為學生做最好的安置，以為社會、國家所用。

(中時)