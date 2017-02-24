美國第一夫人的祕密 其實法國最瞭

法國在台協會今天表示，演員娜塔莉‧波曼（Natalie Portman）主演的電影「第一夫人的秘密（Jackie）」拍的是美國故事，但電影裡的白宮長廊、橢圓形辦公室其實都在巴黎搭景拍攝。

法國在台協會在社群網站臉書（facebook）貼文表示，第一夫人的秘密再將前美國總統甘迺迪（John Fitzgerald Kennedy）夫人賈姬（Jacqueline Kennedy）傳奇搬上大螢幕，電影主要場景其實是在巴黎北郊聖德尼市（Saint-Denis）片廠「電影城邦」（la Cite du cinema）搭設。

法國在台協會說，電影團隊直接在巴黎重建白宮3樓樣貌，布景設計師細細參考西元1962年的賈姬紀錄片，蒐羅帝政風格家具、重新打造桌燈與吊燈，更按原尺寸在巴黎重現白宮與美國總統機艙內實景。這樣的前置工作動員250人，還獨占電影城邦裡最大的5號棚（2000平方公尺）達10週。

法國在台協會說，為吸引外國電影團隊到重視文化的法國拍攝與後製，只要在法國製作電影花費超過一定水準，外國電影團隊就能享30％稅務減免，西元2016年就有36部作品成功獲補助。

第一夫人的秘密即日起在台灣上映。1060224

(中央社)