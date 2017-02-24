世大運在即 活動式游泳池入關待組裝

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2017世界大學運動會進入倒數階段，台北市工務局今天指出，活動式游泳池料件22日已抵達基隆海關，配合國立體育大學租借檔期，預計3月6日開始組裝、5月8日可完工。

工務局大地工程處表示，桃園龜山區國立體育大學綜合體育館並未設置游泳池，為了舉辦世大運游泳及水球競賽，特別從西班牙進口活動式游泳池，目前第一、第二批構件已在22日運抵基隆海關，配合體大租借檔期，預計3月6日進場組裝、5月8日完工。

大地處指出，活動式游泳池是現行國際游泳比賽的趨勢，只要既有場館足以承受池體載重，就可以舉辦游泳比賽，不必新建專用場館。

根據西元2013年巴賽隆納世錦賽、2015年喀山世錦賽、2016年里約奧運，只要日夜趕工1個月左右就能組裝一座活動式游泳池，配合場地聲光特效、讓賽事更具可看性。

大地處表示，這也是台灣首次使用活動式游泳池舉辦比賽，屆時將有225片側面鋼板、868片底面鋼板、1800平方公尺PVC防水布、阻尼支撐系統等料件，加上過濾、加熱模組化系統共同組成完整游泳池。1060224

(中央社)