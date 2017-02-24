日媒：東芝擬售記憶體股權 鴻海等爭購
正在進行經營重建的日本東芝（Toshiba）今天召開董事會，將討論分拆旗下半導體快閃記憶體事業股權出售案，可能決定出售逾半數股權。鴻海、南韓SK等都考慮出資。
「日本經濟新聞」報導，有關東芝分拆旗下半導體快閃記憶體事業，成立新公司一事，美國的威騰電子（WD）、美國的美光科技（Micron Technology）有意出資。鴻海集團、南韓晶片製造商SK海力士公司（SK Hynix）也考慮出資。
新公司的售股比例原本決定是2成以下，但東芝已改變方針，今天的董事會上打算出售新公司的逾半股權。並於3月下旬的臨時股東大會上，正式做出決定。
東芝也將提示新公司企業價值達逾2兆日圓（約新台幣5500億元）的出資條件，3月初開始進入選擇候選買家的作業，期待2017年度內完成售股。
東芝在半導體的生產方面與威騰電子有合作關係，與美光在儲存型快閃記憶體(NAND Flash)的生產上有競合關係，這2家公司已開始具體討論要購股的比例與出價金額。
東芝的半導體記憶體事業全球市占率僅次於南韓三星電子公司，居第2。企業如果將此納入旗下，對出售半導體對象的手機廠商等的談判能力可望提高。企業也有可能合作提案。
鴻海有意出資，不僅是因半導體記憶體的販售可獲高利潤，如果與產品搭配販售，本業的競爭力可望提高。1060224
(中央社)
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