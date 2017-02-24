港特首選舉 仍未有人提交提名表

我要評比

香港行政長官選舉提名期將於3月1日屆滿，但至今仍沒有參選人提交足夠的提名參選表格。

按照規定，參選人必須向有關部門提交足夠提名票，才能成為候選人，而足夠的提名票是獲得150名或以上選舉委員會委員簽署提名。

到目前為止，4名宣布參選者都沒有提交提名票，他們是前政務司司長林鄭月娥、前財政司司長曾俊華、前保安局局長葉劉淑儀、前法官胡國興。

但綜合媒體報導，林鄭月娥至今已篤定獲得超過400名選委提名，參選沒有問題；曾俊華今天向媒體說，至今已獲得100名名選委提名，希望獲得更多選委支持。

因此，外界猜測曾俊華也會獲得足夠提名，只是希望爭取更多選委支持，以壯大參選聲勢。

至於葉劉淑儀和胡國興，兩人目前所爭取到的選委人數都不足100人。

社會民主連線的立法會議員梁國雄也表示參選，但前提是先獲得3萬8000名市民簽名支持，才會爭取選委支持參選，但他至今尚未獲得足夠的市民簽名。

選委會有1200名委員，他們將於3月26日投票選出下任特首；候選人只要獲得過半數選票，即可當選。1060224

(中央社)