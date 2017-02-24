宣布參選黨主席 潘維剛提黨內維新

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前中國國民黨籍立委潘維剛今天宣布參選黨主席表示，參與才能創造改變，參選黨主席絕對不是為自己找未來，她並呼籲進行「黨內維新運動」，讓更多人願意參與國民黨的改變。

外傳潘維剛是前副總統吳敦義的側翼、救援投手，目的在瓜分黨主席洪秀柱黃復興選票，潘維剛說，可能嗎？這是陰謀論、動機論。

國民黨主席選舉競爭激烈，繼黨主席洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、台北農產運銷公司總經理韓國瑜、前國民黨副主席詹啟賢宣布參選後，潘維剛上午也召開記者會，宣布加入戰局。

記者會現場擠滿熱情支持者，高喊「潘維剛主席、凍蒜」，包括前國民黨副主席林澄枝、國民黨籍立委王育敏、蔣乃辛、前國民黨籍立委劉光華、朱鳳芝、前交通部長葉匡時等人都到場力挺。前國民黨主席吳伯雄、前國民黨副主席黃敏惠也在記者會後到場致意。

身穿藍色西裝外套、白色上衣、牛仔褲的潘維剛發表近20分鐘的「百年老店、維新再起」參選聲明指出，國民黨需要一個團結的黨中央、一個樂於為黨舉才、無私奉獻的領導人，而不是壯大自己、謀求後路的黨主席。擔任黨主席最應優先思考的並不是誰來選總統，而是從哪跌倒就從哪爬起。

潘維剛說，她參選黨主席，就是要把人才找回來，把青年找回來，把信任找回來，絕不是為自己找未來。國民黨需要一個無私的黨主席，透過傾聽、團結人才、具體實踐，讓國民黨脫胎換骨，重新被人民信任。

她並呼籲支持者進行「黨內維新運動」，透過「擴大參與、創造可能、改變未來」的信念，讓更多人願意參與黨的改變，讓黨的主張更貼近土地與人民。

潘維剛表示，若當選主席，將立刻拜會黨的友好縣市首長、立法院黨團、各級黨部、社會團體、意見領袖等，力求盡速化解選舉恩怨，全力備戰2018年選舉。對於兩岸政策，潘維剛說，國民黨不能再被民進黨抹紅、抹黑，應該主動出擊，兩岸和平是台灣最大的利益，兩岸動盪是台灣最大威脅。

談到退役軍人為年金改革發動「八百壯士」，潘維剛哽咽表示心疼與不捨，並要總統蔡英文到「八百壯士」活動地點簽名、溝通，拿出解決方案。1060224

(中央社)