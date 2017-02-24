誰講真話？ 民調：選民相信媒體甚於川普
美國總統川普與主流媒體關係從未好過，更常對媒體嚴詞批評 。根據美奎尼匹克大學（Quinnipiac University）最新民調結果，選民相信媒體遠甚於川普。
奎尼匹克大學在2月16日至21日針對全美1323位選民完成上述調查。當詢問「誰會告訴選民重要問題的真相？」，52%受訪者相信是媒體，37%傾向相信政治狂人川普。
當比較民主、共和兩黨選民時，調查結果出現差異，86%的民主黨選民相信媒體多，惟78%共和黨選民相信川普而非媒體更可能會說出真話。
川普一再批評媒體製造「假新聞」，他與主流媒體關係一直不好，上週再度點名批判「紐約時報」、國家廣播公司（NBC）、美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）和美國有線電視新聞網（CNN）等，還說「媒體不是他的敵人，是美國人民的敵人」。
儘管川普不信任媒體，但紐時數位新聞及NBC收視率2月皆傳出捷報，而川普依舊維持以推特（Twitter）做為主要散布消息管道。
調查結果同時發現選民教育程度高低出現不同支持度，55%大學畢業的白人大多相信媒體，惟55%沒有大學學歷的白人相信川普；至於非白人選民傾向相信媒體多於川普，比率達68%。
另外，川普上任後與媒體的關係多少反映在他施政滿意度上。美蓋洛普民意（Gallup poll）最新調查顯示，川普就職第1個月的支持率只有42%，明顯低於同一時期歐巴馬的64%和小布希的59%。1060224
(中央社)
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