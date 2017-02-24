為檳榔攤紅顏 2男打死醉同事判15年
24歲林姓男子和蔡姓同事愛上同一個檳榔攤西施，工作上也屢生摩擦，前年耶誕節晚上，竟夥同29歲陳姓同事，趁蔡男醉倒宿舍時，持鐵槌、床板支架痛打，隔壁床的同事也無端受牽連被毆，蔡男急送醫仍傷重不治。
林男坦承不滿蔡男飲酒後會大吵大鬧、工作又不認真等摩擦，提議「教訓」蔡男，卻否認想致人於死，陳男則辯稱都朝蔡男手腳和屁股打，還曾阻止林男繼續行凶，鐵鎚只是隨手拿起。
但法官認為2人手段兇殘，並無仇大恨就趁人之危下手行兇，至今都未能賠償蔡家人分毫，且否認犯行，審酌林男有輕度智能障礙，桃園地院依殺人、傷害罪判拿鐵鎚的陳男15年半、拿木棍的林男15年。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
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