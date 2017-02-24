AirAsia贊助韓劇《通往機場的路》3月1日在台開播
亞洲低成本航空領導品牌AirAsia 去年9月與韓國KBS合作的韓劇《通往機場的路》，即將於3/1正式在台開播。此部韓劇由李相侖與金荷娜主演，主要演員皆服務於航空業並且以AirAsia為背景，所有與航空相關的場景則在馬來西亞拍攝，並由AirAsia贊助。
韓劇《通往機場的路》由「已婚男女間的情愫」做為題材，並以唯美的運鏡打動觀眾的心，細膩描述主角間心境變化，有別于一般偶像劇的故事情節與結局，讓「這段關係」變得浪漫且引人遐想，曾在韓國引起觀眾正反兩極討論，收視率表現十分不俗。
AirAsia北亞區總裁陳凱霖（Kathleen Tan）表示，AirAsia一直以來與大眾文化有緊密的相連，我們認為這樣的合作不但有助於讓更多人認識AirAsia，也對於推廣吉隆坡及馬來西亞旅遊相當有幫助。
同時為了配合《通往機場的路》正式在台播出，AirAsia推出自2/27 凌晨0時至3/12 23:59止，在AirAsia官網購票可享出發日期從7月14日至9月30日之臺北-吉隆坡單程未稅1,588元起，搭配20公斤託運行李、餐點以及標準座位選位的超值組合(Value Pack)可享8折優惠。讓影迷們可以前往拍攝地點如吉隆坡城中城公園、吉隆坡國家劇院、布城大橋朝聖、吉隆坡第二國際機場等，感受男女主角之間的相知相惜。
《通往機場的路》在台灣預計3月１日起週一至週五晚上10點東森戲劇台40頻道首播。
(工商)
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