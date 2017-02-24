公祭較重要？千萬元捐贈儀式副縣長遲到半小時
國立台北科技大學名譽工學博士林宏裕，今天（24日）捐款1000萬元給宜蘭縣政府，累計8年來林宏裕捐給縣府高達1.15億元，但宜蘭縣副縣長朱壽騫卻因為參加公祭，遲到將近半小時，讓林宏裕等人枯等，雖然林宏裕說不在乎，但擔任捐款儀式見證人的陳定南教育基金會董事長林光義，認為這場儀式比公祭重要，副縣長遲到「我真的很不爽。」
林宏裕是宜蘭人，事業有成後他計畫性地捐款給宜蘭縣政府等單位，今年善款用在弱勢家庭子女暑期工讀、長青食堂、宜蘭縣幸福青年啟航等13條計畫。他說，捐款金額不代表什麼，代表的是對國家社會的一份責任。
林宏裕襄助縣府1000萬元，捐贈簽約儀式原訂在今天上午10時舉行，但因副縣長朱壽騫參加公祭而延後30分鐘，但10時30分鐘卻未見朱壽騫人影，簽約儀式只好先播放成果展影片，穿插社會處長楊秀川致詞，直到10時57分朱壽騫才現身。
朱壽騫一抵達會場，隨即向與會者表達歉意，他表示，是因為參加前羅東高中校長徐文雄的告別式才耽誤時間，對此表達歉意。他說，對林宏裕的善行深感佩服，照顧很多學生，讓大家既感謝又感動，代表宜蘭縣政府表達感謝之意，也因為自己遲到「再次跟各位道歉。」
對於副縣長遲到，林宏裕在接受媒體訪問時說：「我一點都不在乎。」絕對不會認為是耍大牌、冷落儀式，因為他們是為公而奔波。
但擔任見證人的林光義致詞表示，徐文雄校長也是他的好朋友，但最後決定來參加這場儀式，而縣府官員應該跟陳定南一樣，不參加婚喪喜慶。
會後媒體詢問林光義，林光義直言「我真的很不爽。」他指出，公祭與這場儀式應該衡量輕重，公祭沒比這場簽約儀式重要。對於林光義的批評，朱壽騫表示，參加公祭時拖延到時間，未來行程安排會更加妥善，對林的批評「欣然接受。」
(中時)
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