台中市議會澄清：秘書並未介入勞資糾紛

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高雄餐旅大學實習學生實習過程中與業者發生的勞資爭議事件，學生向市議員張耀中投訴引發社會廣泛討論。（陳世宗攝）

有關網路上「爆料公社」針對日前大學實習生被知名烘焙坊索賠傳出議會祕書介入關說一事。臺中市議會今天鄭重聲明絕無此事，請網友勿再以訛傳訛，且市政府勞工局也已出面澄清，議會並未介入，此事屬一般勞資爭議事件，會依相關程序處理。

市議會指出，經查此一勞資爭議事件是高雄餐旅大學實習學生實習過程中與業者發生的勞資爭議事件，學生向市議員張耀中投訴進而引發社會廣泛討論。

台中市議會議長林士昌強調，此事屬單純的人民陳情案件，相信相關單位一定會妥適處理，他也一定會嚴格要求市府依法辦理，讓事件圓滿落幕。

(中時)