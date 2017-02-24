以VX劇毒暗殺金正男 1女嫌中毒曾嘔吐

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馬來西亞全國總警長今天表示，涉嫌以劇毒VX神經毒劑殺害北韓領導人金正恩同父異母哥哥金正男的其中1名落網女嫌，也受到毒劑波及而曾經嘔吐。

路透社報導，詢及2名女嫌是否出現對VX神經毒劑中毒的症狀，馬來西亞全國總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）說：「她當時在嘔吐。」聯合國將VX神經毒劑歸為大規模毀滅性武器。

卡立阿布巴卡拒絕進一步說明。

金正男13日在馬來西亞吉隆坡國際機場遇襲身亡，警方已逮捕涉嫌將VX神經毒劑塗抹於他臉上的1名越南女子與1名印尼女子。（譯者：中央社周莉芳）1060224

(中央社)