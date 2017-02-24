瘋狂測試 俄在敘動用162種武器

我要評比

俄羅斯圖-95轟炸機2015年11月發射巡弋飛彈，攻擊敘利亞境內的目標。（圖/俄羅斯國防部）

敘利亞內戰從2011年初開始，至今打了將近6年，美俄等國紛紛介入。民眾顛沛流離，政府忙著排除異己，積極固權，根本顧不得自家國土早已成了別國的武器試驗場。

據美國國家公共電台（National Public Radio, NPR）報導，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）在23日的國定假日「祖國保衛者日」（Defender of the Fatherland Day）前夕，於下議院（國家院，State Duma）引以為傲地表示，俄軍在敘利亞已測試了162種當代與現代化武器，展現了高超的效率。

他並指出，其中僅有10種武器系統未達預期水準。

克宮從不掩飾，它為敘利亞政府介入內戰，是要利用這炫武的絕佳良機。2015年9月，就在俄羅斯介入敘利亞內戰後不久，該國海軍便對900英里（約1,500公里）外的敘國目標發射了巡弋飛彈，而當天「湊巧」是俄羅斯總統普丁的63歲生日。

另一方面，俄羅斯空軍則出動圖-95（Tu-95）「熊」（Bear），以及圖-22M （Tu-22M）「逆火」（Backfire）長程轟炸機，來回執行任務。而俄國唯一的航母「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov），則從北極海一路航向敘利亞海岸，以發動攻擊。

當然，除了測試武器，支持敘利亞總統巴夏爾（Bashar Assad）的政權外，克宮還想靠著介入敘利亞內戰，迫使西方和它談判，並打破因侵略烏克蘭所造成的孤立局面。

(中時電子報)