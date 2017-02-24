禽流感防疫不牢　李惠仁批農委會預算花去哪

導演李惠仁上電台節目大聊禽流感問題。（洪安怡攝）

每年秋冬候鳥南遷，進入禽流感好發季節，但拍攝禽流感紀錄片《不能戳的秘密》的導演李惠仁質疑，農委會每年給動物科技研究所3、4百萬的預算研究撲滅禽流感，卻連一份基本報告都沒看過，他更爆料，防檢局長黃㯖昌相當強勢，屢屢對農委會副主委黃金城嗆聲。

國內爆發H5N6禽流感疫情，外界質疑聲浪不斷，李惠仁今日接受電台專訪指出，農委會說批評很容易，應該拿出實質建議，但試問，「是誰接受人民的付託，拿納稅人的錢，怎麼會叫我們提供意見？」

李惠仁說，動物科技研究所每年拿農委會3、4百萬的預算，去研究如何撲滅禽流感，但卻連一份最基本的報告都沒看過，中央畜產會更拿了3400多萬的經費，結果也是毫無幫助，先前更鬧出防疫會議騎馬遊玩的問題。

李惠仁指出，這次禽流感是由黃金城負責督導相關防疫工作，但曾聽聞內部人士說，黃㯖昌相當強勢，常對黃金城嗆聲，內部產生矛盾，他認為，農委的欺騙、不承認錯誤，隱匿、傲慢的文化如果不改變，問題就會不斷產生。

(中時)