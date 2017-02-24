Expedia公布 搭機旅遊10大令人討厭行為

Expedia智遊網今(24)公布「機上客禮儀調查」結果，智遊網訪問了1,095位台灣旅客，發現有超過5成台灣旅客曾願意配合換位給需要的旅客，也有超過3成台人曾協助其他旅客安置行李，另外調查也顯示當台灣人遇到其他做出不當行為的乘客時，有80%會主動告知空服員處理，顯示國人在飛行中樂於助人。

另外，Expedia智遊網特別針對台人最受不了的十大乘客類型進行調查，前三名為：第一名「喝了太多酒的乘客」、第二名「談話大聲或音樂音量大聲的乘客」、第三名「不斷踢前面座位的乘客」。調查顯示有近9成台人表示會清潔自己的位子才離開飛機，另外有83%台人會同時顧慮到其他乘客，因此多數在飛機上最常選擇進行「睡覺」、「看電影」、「看窗外」，以不影響其他旅客的行為為主，但也有超過4成台人表示會經常在飛機上把握認識新朋友的機會，或是與隔壁不認識的人保持談話。Expedia智遊網建議於飛行途中，養成良好的機上禮儀習慣，尊重其他旅客的權益，才能擁有舒適的飛行經驗。

搭飛機旅遊時令人討厭的10乘客與行為依序是：

1.在飛行前或飛行過程中享用太多酒的乘客。

2.談話大聲或音樂音量太大聲的乘客。

3.不斷踢前面座位的乘客。

4.不能控制小孩吵鬧的父母。

5.體味重或噴過多香水的乘客。

6.不停說話的乘客。

7.急著下飛機的乘客。

8.上飛機後脫身上鞋子、襪子、衣服的乘客。

9.占用占用兩個扶手的乘客。

10.當飛機飛離地面後就將座位向後傾斜的乘客

(工商)