磊川華德福轉型 成全國首間民辦民營實驗教育學校
教育局剛修正發布「學校型態實驗教育實施條例施行細則」，使過去無法申請設立為實驗教育學校的機構獲得教學場域適法性。教育局率先審查通過磊川華德福實驗機構轉型，成為全國第一所民辦民營實驗教育學校；可自行保管學籍、核發畢業證書，保障學生學習權及家長教育選擇權。
教育局長彭富源說，為推動實驗教育，鼓勵多元、創新的教學發展！磊川華德福實驗機構去年申請轉型民辦民營實驗教育學校；設校計畫已通過中市學校型態實驗教育審議委員會審查，但設校許可須待教育部針對教學場域建築物適用類組有明確函示或修正相關條文。
彭富源表示，市府去年與台中教育大學合作成立實驗教育研發中心，完善行政執行、法規政策研究等面向資源，也挹注3000萬元經費並爭取教育部補助，在東勢高工舊校區成立一座8公頃的實驗教育複合式園區；融合藝術、農工、老少共學、特殊教育等元素，完整規劃打造12年一貫的公辦民營學校。
教育局指出，中市實驗教育中，公辦公營有東汴、中坑國小實施創新混齡實驗教育，博屋瑪國小是全國第一所原住民族實驗教育小學；未來將陸續輔導包括海聲、善美真華德福、華德福大地等教育機構發展適合其需求類型的實驗教育，讓學生能選擇適性的學習場域，健全發展、多元學習。
彭富源強調，希望台中市成為實驗教育的示範地，將持續推動中市各種型態的實驗教育穩健發展，也讓教育選擇更加多元。
(中時)
關鍵字：磊川華德福實驗機構、民辦民營實驗教育學校
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