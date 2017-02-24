清泉崗毒品初驗陽性官兵 增至26人
清泉崗基地查獲類安非他命毒品案，台中地檢署襄閱主任檢察官郭景東今天說，查扣到的毒品還是51包，但營區內士官兵初驗呈陽性反應者則從20名增加到26名。
清泉崗基地營區內查獲類安非他命毒品案，正由台中地檢署偵辦中，郭景東表示，上午地檢署專案小組檢檢官召開專案會議，就未來案件偵辦進行任務分配。
郭景東指出，目前查扣到的51包毒品數量沒有增加，但針對營區內士官兵的毒品初驗，則從20人增加到26人，初驗呈陽性者的尿液將再送憲兵指揮部做進一步鑑定及複驗，複驗後有可能會出現陰性，就稱為偽陽性，但複驗結果還未出爐。
毒品究竟從何而來，郭景東表示，將調閱營區內相關地點監視器，監視器調閱之後，為慎重起見，將安排兩個不同單位的人交叉比對，勘驗監視器，找出可疑人士做全面性的清查，有陽性反應的初篩人員還要進一步調閱通聯紀錄。
另外，查扣到的毒品吸食器，郭景東說，已於昨天下午送到刑事警察局，將針對吸食器上面的生物跡證與相關人員做比對。
至於傳出全案是否涉及「陰謀論」，郭景東表示，目前沒有明顯跡證有此發現，不過，任何可能性都不會排除，檢方偵辦會從全面性去考量，不會從單一方向思考，所以這部分絕對不會排除有此可能性。
對於軍方是否配合檢方辦案，郭景東說，由於有關營區事宜都要國防部配合，國防部與檢方溝通沒有障礙，也有直接對話窗口，檢方跟憲兵隊也一樣，有蒐集到新事證都會第一時間知道。1060224
(中央社)
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