65歲爺腦傷臥床 這群人幫他重獲新生

我要評比

65歲黃爺爺原本就有慢性病，某次騎機車摔倒腦出血，身體無力只能成天臥床，個性也變得憂鬱，居家職能治療師介入評估，教他善用家中環境復健，1個月後竟能重新站起行走。

職能治療師公會全聯會理事長張自強今天表示，職能治療師經評估後，替黃爺爺調整床的高度，並且加裝門檻斜坡及牆壁扶手，讓爺爺能夠靠自己的力量起身、推輪椅，扶著牆慢慢行走，要拿遠方衣物就用「長手臂」輔具，自己練習穿。

張自強說，不少人將長期照顧、失能視為「被判死刑」，其實這些長輩更應積極及早復健，能在家復健效果更好，若一直愈依賴他人不復健，成效反而差。

張自強指出，職能治療師提供多元治療活動，協助失能者「生活功能重建」，例如學用筷子，獨立完成生活中的大小事；「生活型態再造」則是搭配日常生活做訓練，例如用腳操作抹布擦地板，不僅能訓練下肢與協調，又兼做家事。

衛福部表示，職能治療進入社區照顧，透過非藥物治療活動團體，減緩失智認知退化，同時提供照顧者喘息空間，在長照2.0的A、B、C據點，提供輔具服務、心理支持服務、醫事照護與復健服務。

衛福部提醒，家中長輩如有長期照顧需求，可撥打長照專線（02-4128080），即有專人協助提供服務。1060224

(中央社)