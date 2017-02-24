闖輕軌遭撞傷 植栽工人還恐挨罰
高市府養工處外包植栽廠楊姓工人今天在高雄輕軌附近作業時，闖越高雄輕軌路廊，遭輕軌列車撞傷送醫無大礙；面對闖輕軌路廊恐被罰新台幣7500元，楊姓工人說，他不知此舉觸法。
高捷公司說，這起事故發生在上午8時13分左右，楊姓養工處外包植栽廠工人闖越高市凱旋路C3至C4站間路廊，他疑似入侵設有綠籬的路廊而遭列車撞傷。
高捷又說，楊姓男子經送高市邱外科急救，頭部約4到5公分撕裂傷，手、腳多處輕微擦傷。高捷公司第一時間有派員前往醫院陪同照料，傷者已出院返家。
高捷表示，楊姓工人當時在凱旋路進行養護作業，穿越設有綠籬的輕軌路廊，去停放在對側的機車上拿工具，當場被列車撞個正著，事故列車車窗有毀損已拉回機廠；事故排除後，輕軌於上午8時50分恢復正常營運。
高捷又說，輕軌路廊是專有路權，也設有綠籬、緣石等阻隔設施，嚴禁進入或跨越，非輕軌公務執行人員違法闖入路廊者，依大眾捷運法規定可處以7500元罰款，呼籲民眾注意，以免觸法。1060224
(中央社)
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