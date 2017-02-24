咖啡產業號召返鄉 3青年烘豆賽獲殊榮

南投縣魚池鄉3青年參加烘豆全國賽獲殊榮，鄉長陳錦倫(左二)給予勉勵表揚。(沈揮勝攝)

魚池鄉推動咖啡產業有成，長期辦咖啡Party結合紅茶產業，打造「日月潭雙享泡」。(沈揮勝攝)

咖啡Party提供農民學習、分享與觀摩機會，刺激進步。(沈揮勝攝)

名師吳原炳(左)力挺，日月潭咖啡產業大升級。(沈揮勝攝)

日月潭行政所在地屬南投縣魚池鄉，鄉公所5年前邀名師持續開辦咖啡研習班及「咖啡Party」，吸引旅外青年關注並陸續返鄉試種咖啡、習烘焙，其中「7年級生」沈詠為與黃宥澄連獲全國咖啡烘豆大賽第三名、巫瑞洲第五名。鄉長陳錦倫上午造訪嘉勉並給予表揚。

陳錦倫表示，沈詠為、黃宥澄、巫瑞洲分別在前年及去年台灣咖啡節台灣咖啡烘豆大賽、三地門全國咖啡烘豆大賽中獲佳績，象徵魚池鄉咖啡產業除生豆有精品級水準外，鄉內的烘焙人才與技術，也與高水平完全接軌。有年輕人的產業，就會有前景！

為打造魚池鄉特色產業，鄉公所農經課開設咖啡知識技能教育訓練課程，今年已進入第6年，除邀請各領域專家前來授課，指導栽培與後製處理，更獲得美國精品咖啡協會SCAA杯測師吳原炳、羅時賢與世界咖啡烘豆冠軍賴昱權等專家情義相挺，卯力傳授農友烘豆技術。

71年次的沈詠為、74年次的黃宥澄、77年次的巫瑞洲因熱愛咖啡產業，分別於近年返鄉投入咖啡種植，積極參與公所開設的教育訓練課程，並順利取得魚池鄉咖啡萃取技能認證班證書資格。

其中沈詠為、黃宥澄分別於前年與去年參加台灣咖啡節烘豆大賽獲得季軍，巫瑞洲去年參加第一屆三地門鄉全國咖啡烘焙大賽，也獲得第五名殊榮。他們感謝吳原炳老師在賽前特別叮嚀指導，針對生豆與氣候條件修正烘焙曲線進行杯測，討論如何找出適合的焙度。

他們在栽培、後製、烘豆、萃取領域皆學有所長，現在沈詠為也在自家經營的日月星舞民宿咖啡莊園，提供農友咖啡豆代烘服務；黃宥澄創立的咖啡館品牌也即將邁入經營階段；巫瑞洲表示參賽是為了下一階段準備，希望持續創新試驗，實現開咖啡館的夢想。

陳錦倫表示，魚池鄉咖啡產業能有這樣的參賽成績，除了專家們提攜指導，還有農友不斷的學習精進才能有今天的成果，盼青農們也能將技能回饋給鄉內農友。

(中時)