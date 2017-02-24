剩餘食材與民共享 竹市推愛享冰箱

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新竹市副市長沈慧虹送上愛心食材。（徐養齡攝）

粒粒皆辛苦！新竹市推動「愛享冰箱」，招募社區鄰里將多餘食材共享鄉親，目前3行政區各設1據點，由全聯、楓康超市、烘焙業者長期提供物資，預估每月可提供800人次，避免近1千公斤食物的浪費。

副市長沈慧虹24日前往「愛享冰箱」據點之一，與社區居民將一籃一籃的新鮮蔬果放入冰箱，她感慨說，現代人物質充裕，對食材珍惜度不如昔日，其實這些食物若集中存起，將對弱勢族群帶來莫大的幫助。

社會處表示，現階段民富社區據點訂於每周一至周五下午4到5點，開放民眾自由拿取，市府媒合社區與廠商，也辦理食品安全訓練課程，讓志工具備食物運送、篩選、包裝、日期標示等能力，確保冰箱食物新鮮度。

處長陳雪慧說，初步試辦階段將愛享冰箱設在民富社區、東區關東社區及香山區內湖社區，未來盼能號召更多愛心企業、店家、社區居民共襄盛舉，發揮愛心。

(中時)