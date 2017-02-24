劉真一句「幾個億」 早曝辛龍中樂透補滿財庫
藝人辛龍超強運，昨天爆出2年前買樂透中了1.2億，瞬間成了話題焦點，也驚訝怎能瞞這麼久消息才曝光，其實嬌妻劉真去年2月接受《壹週刊》專訪，曾說過自己棄豪門而嫁了辛龍，是因老公真心對她好，婚禮五、六百萬都他買單，直呼：「他不是一個有幾個億的人，他還是做了這些事」，對照辛龍中樂透消息，原來當時劉真不僅曬恩愛，還疑似暗洩了老公天降財富的秘密。
昨辛龍中樂透的消息初曝光時，外界還傳難怪他花得起大錢到海外舉辦浪漫婚禮，讓「國標舞女神」劉真點頭嫁，婚後還可以讓喜歡買漂亮高跟鞋的她盡情選購一番，之後中獎細節曝光，才發現其實3年前6月兩人結婚，當時辛龍還沒中樂透，因此是甘願寵愛另一半，先花老本辦婚禮，才迎來偏財運，劉真也絕不是看中他的億級身家。
值得一提的是，辛龍中樂透的消息曝光後，網路上興起一股討論，除了對照時間點，推測辛龍可能不只中1.2億，而是4.5億外，由於辛龍說當時買樂透非電腦選號，有網友對照當期得獎號碼分析，辛龍選的數字充滿對愛妻及婚姻的告白，包含了劉真的生日以及兩人登記結婚的日期，大讚劉真根本「幫夫運」，而辛龍的維基百科介紹頁，已被更新補充了新內容，竟寫道：「辛龍因中大獎破億使得其可打工演藝圈」，足見此事關注度之高。
(中時電子報)
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